Одесский губернатор ищет себе заместителей

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов подписал распоряжение об объявлении конкурсов на должности первого заместителя, двух заместителей и заместителя-руководителя аппарата ОГА.

Тексты распоряжений опубликованы на сайте Одесской облгосадминистрации.

Обнародованы также условия конкурса, должностные обязанности претендентов, их оклады.

Так, например, оклад заместителя председателя-руководителя аппарата ОГА составляет 8 850 гривен, а у первого заместителя — 9 850 тысяч гривен и другие доплаты в соответствии с Законом Украины «Про государственную службу».

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