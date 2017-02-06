Одесские пограничники задержали нарушителей с 314 бутылками водки «Немиров»

Во время проведения мероприятий по охране государственной границы пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 4-х нарушителей, граждан Молдовы, пытавшихся по льду в обход пунктов пропуска переместить большое количество контрабандного алкоголя.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, трёх нарушителей, направлявшихся в Украину, пограничники заметили ночью между украинским населённым пунктом Кучурган и молдавским Первомайском. Выдвинувшаяся навстречу нарушителям группа реагирования на месте задержала четырёх человек — двоих с документами граждан Молдовы и двоих без документов — при попытке перегрузки водочных изделий с легкового автомобиля «АУДІ» на полет, находившийся под мостом на льду Кучурганского лимана.



При выяснении личностей и обстоятельств ночных похождений задержанных выяснилось, что один из них на авто с помощью трёх молдован планировал по льду незаконно переместить 314 литровых бутылок «Немиров» без акцизных марок.

На водителя, гражданина Молдовы, составлены соответствующие документы, остальных нарушителей заставили вернуться через пункт пропуска «Кучурган» на территорию Молдовы.

Фото: Госпогранслужба

Comments

comments