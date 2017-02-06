Одесские новости 06.02.2017 17:24
news_20170203_113422_1486114462 Cropped
Нет комментариев

Одесские пограничники задержали нарушителей с 314 бутылками водки «Немиров»

Во время проведения мероприятий по охране государственной границы пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали 4-х нарушителей, граждан Молдовы, пытавшихся по льду в обход пунктов пропуска переместить большое количество контрабандного алкоголя.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, трёх нарушителей, направлявшихся в Украину, пограничники заметили ночью между украинским населённым пунктом Кучурган и молдавским Первомайском. Выдвинувшаяся навстречу нарушителям группа реагирования на месте задержала четырёх человек — двоих с документами граждан Молдовы и двоих без документов — при попытке перегрузки водочных изделий с легкового автомобиля «АУДІ» на полет, находившийся под мостом на льду Кучурганского лимана.
thumb_news_20170203_113417_1486114457

При выяснении личностей и обстоятельств ночных похождений задержанных выяснилось, что один из них на авто с помощью трёх молдован планировал по льду незаконно переместить 314 литровых бутылок «Немиров» без акцизных марок.

На водителя, гражданина Молдовы, составлены соответствующие документы, остальных нарушителей заставили вернуться через пункт пропуска «Кучурган» на территорию Молдовы.

Фото: Госпогранслужба

Comments

comments

Теги:, ,
Одесские пограничники задержали нарушителей с 314 бутылками водки «Немиров» 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

54289 Cropped
Одесские новости 04.02.2017 15:44

Одесские пограничники задержали грузина, пытавшегося за взятку попасть в Украину

Сотрудники внутренней безопасности Госпогранслужбы в Одесской области выявили гражданина Грузии, который хотел пересечь государственную границу…

Читать дальше
news_20170202_114254_1486028574 Cropped
Одесские новости 03.02.2017 15:12

Грузовой состав из Молдовы на территории Одесчины «потерял» 2,5 тонны угля

Пограничный наряд отдела «Рени» Измаильского отряда вблизи железнодорожного полотна у села Лиманское Ренийского района, недалеко…

Читать дальше
news_20170131_095936_1485849576 Cropped
Одесские новости 01.02.2017 15:00

В прибывшем из Стамбула в Одессу самолёте обнаружено партию табака для кальяна

В пункте пропуска «Одесса-авиа» пограничники Одесского отряда задержали 67 пачек табака для кальяна.

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>