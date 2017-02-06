Одесские новости 06.02.2017 18:22
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Ликвидирована схема реализации метадона в Одессе

Прокуратура Одесской области направила в Суворовский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении организованной группы, члены которой подозреваются в сбыте наркотических средств.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Как отмечается, в ходе следствия было установлено, что четыре женщины наладили схему реализации в Одессе метадона. Между собой сообщницы общались исключительно по телефону, а метадон сбывали в заранее обусловленных местах.

Всего правоохранители выявили 11 эпизодов незаконной деятельности этой группы.

Для справки. Метадон — синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости.

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