Ликвидирована схема реализации метадона в Одессе

Прокуратура Одесской области направила в Суворовский районный суд Одессы обвинительный акт в отношении организованной группы, члены которой подозреваются в сбыте наркотических средств.



Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Как отмечается, в ходе следствия было установлено, что четыре женщины наладили схему реализации в Одессе метадона. Между собой сообщницы общались исключительно по телефону, а метадон сбывали в заранее обусловленных местах.

Всего правоохранители выявили 11 эпизодов незаконной деятельности этой группы.

Для справки. Метадон — синтетический лекарственный препарат из группы опиоидов, применяемый как анальгетик, а также при лечении наркотической зависимости.

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