Одесские новости 06.02.2017 19:00
Электроснабжение2
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Кто в Одессе 7 февраля останется без света

Центральный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 7 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Запорожская, 8-18, 9-19;
ул. Б.Хмельницкого, 52-66, 23-35;
ул. Прохоровская, 51-63, 40-46;
ул. Аккордная, 2-10, 1-5;
ул. Радужная, 1-23, 2-6;
ул. Колонтаевская, 44-56, 59-71.
09:00-17:00

пер. В. Инбер, 7-17, 12;
Лидерсовский б-р, 15-21;
ул. Базарная, 2, 2а, 4;
ул. Успенская, 5;
ул. Белинского, 2-4.
09:00-20:00

Северный РЭС

Усатово:
Гагарина, Комарова,
пер. Пролетарский, Кирова,
Каменистая, Комсомольская.
09:00-17:00

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