Кто в Одессе 7 февраля останется без света

Центральный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 7 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Запорожская, 8-18, 9-19;

ул. Б.Хмельницкого, 52-66, 23-35;

ул. Прохоровская, 51-63, 40-46;

ул. Аккордная, 2-10, 1-5;

ул. Радужная, 1-23, 2-6;

ул. Колонтаевская, 44-56, 59-71.

09:00-17:00

пер. В. Инбер, 7-17, 12;

Лидерсовский б-р, 15-21;

ул. Базарная, 2, 2а, 4;

ул. Успенская, 5;

ул. Белинского, 2-4.

09:00-20:00

Северный РЭС



Усатово:

Гагарина, Комарова,

пер. Пролетарский, Кирова,

Каменистая, Комсомольская.

09:00-17:00

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