Одесские новости 06.02.2017 20:33
Книги
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Фотохудожники работают над созданием фотоальбома об Одесской области

В Одесской области начинается проект по созданию фотоальбома, рассказывающего об Одессе и области.

Как сообщает пресс-служба Одесского областного совета, над созданием фотопроекта будут работать более 10 одесских фотохудожников.

Уникальность и многонациональность Одесской области будут отражены в жанрах портретов и пейзажей. Кника-альбом выйдет на английском и украинском языках на 300 страницах.

«Фотокнига-презентация раскроет весь потенциал и уникальность каждого региона Одесской области и отразит не только культуру, но и традиции 133 национальностей, которые приютила наша область»,- отметил председатель облсовета Анатолий Урбанский.
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