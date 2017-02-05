Умер актер Георгий Тараторкин

На 73 году жизни скончался российский актер, народный артист РСФСР Георгий Тараторкин.

Об этом ТАСС сообщили в Театре имени Моссовета.

«Георгий Георгиевич скончался после тяжелой болезни», — сказали в пресс-службе, добавив, что прощание, скорее всего, состоится в театре в понедельник, 6 февраля. Место захоронения станет известно позднее.

Георгий Тараторкин родился в 1945 году в Ленинграде. Его детство пришлось на трудное послевоенное время, кроме того, в семь лет он лишился отца.

Первым местом работы Тараторкина стал ТЮЗ, куда он устроился осветителем. Однако, вскоре его заметил художественный руководитель театра Зиновий Корогодский. Тараторкин закончил студию при ТЮЗе и был принят в труппу.

Следующим его местом работы стал театр имени Моссовета, где на счету актера, в частности, роль Александра Блока в спектакле «Версия» Александра Штейна, Каренина в «Живом трупе» Льва Толстого, адвоката Рольфа в пьесе Эбби Манна «Суд над судьями», созданной по материалам Нюрнбергского процесса. Он играл также в спектаклях «У врат царства» Кнута Гамсуна, «Цена» Артура Миллера, «Не будите мадам» Жана Ануйя.

Георгий Тараторкин также успешно снимался в кино. Кроме знаковой роли Родиона Раскольникова в экранизации романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» (режиссер — Лев Кулиджанов), актер снялся еще более чем в 30 фильмах, среди них «Маленькие трагедии», «Открытая книга», «Чисто английское убийство», «Дела сердечные», «Сирано де Бержерак», «Богач, бедняк…» и многие другие.

Comments

comments