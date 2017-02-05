Свитолина вышла в финал турнира WTA в Тайбэе

Первая «ракетка» Украины родом из Одессы и 13-й номер мировой классификации Элина Свитолина вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) International Taiwan Open в Китайском Тайбэе с призовым фондом $250 тысяч.

В полуфинале, посеянная под первым номером, Элина за 1 час 8 минут уверенно обыграла 4 февраля 93-ю «ракетку» мира Мэнди Минеллу из Люксембурга — 6:3, 6:2, сообщает ХSport.

«Было очень тяжело, потому что с утра чувствовала я себя неважно из-за простуды. Я все-таки решила выйти на корт и постараться показать лучшее, что могу. Я старалась не думать о простуде и все мысли о проблемах со здоровьем оставить в стороне. Мне нужно было сконцентрироваться только на самой игре. О финале я также не думала, потому что нужно было сначала сыграть свой полуфинал».

В финале International Taiwan Open Свитолина встретится сегодня, 5 февраля, с 71-м номером мирового рейтинга китаянкой Пэн Шуай, которая со счетом 6:4, 6:2 взяла верх над Луцией Шафаржовой из Чехии (55).

«По поводу поединка за титул против Пэн Шуай скажу, что сейчас она уверена в себе, выступает хорошо. Я буду стараться фокусироваться на своей игре — именно это и будет иметь значение в следующем матче», — сказала наша землячка.

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