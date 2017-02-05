Мировые новостиОдесские новости 05.02.2017 13:49
Моряки
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Посольство Украины в Великобритании заявило, что морякам в Крыму выдают недействительные документы

Украина проинформировала Подкомитет по человеческому фактору, подготовке и несению вахты Международной морской организации (IMO) о недействительности документов, выдаваемых морякам на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь.

Об этом сообщается на официальной странице Посольства Украины в Великобритании.

«Любые документы (как квалификационные, так и удостоверения личности моряка), выданные после 15 июля 2014 года т.наз. «капитанами морских портов» на временно оккупированной территории АРК и г. Севастополь являются недействительными, не создают никаких правовых последствий и, по своей сути, должны считаться поддельными», — говорится в информационном документе, внесенном украинской стороной на рассмотрение Подкомитета.

Также украинская делегация отдельно привлекла внимание членов ИМО, что процедуры оформления и выдачи квалификационных документов моряков и удостоверений личности моряка легитимными органами украинской стороны (морские порты Измаил, Мариуполь, Николаев, Одесса, Херсон, Черноморск) остаются в силе.

По результатам рассмотрения Подкомитет ИМО принял к сведению изложенную украинской стороной информацию о непризнании документов моряков, которые выдаются на временно оккупированной территории АРК.

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