Все тендеры на углубление дна в одесских портах пройдут через ProZorro

Все тендеры на проведение дноуглубительных работ в Чёрном море будут проводиться через систему ProZorro.



Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян во время встречи с ведущими украинскими и мировыми дноуглубительными компаниями, которая состоялась в помещении Американской торговой палаты.

Как сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, в мероприятии также принял участие и.о. председателя ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс.

«Все тендеры на проведение дноуглубительных работ будут проводиться через систему ProZorro. Мы будем проводить все тендеры в соответствующем порядке для того, чтобы избежать каких-либо скрытых программ, секретных предложений и злоупотреблений в расходовании государственных средств. Все компании, участвующие в тендерах АМПУ, имеют гарантию комплексного, всестороннего и открытого конкурса. Мы проведем еще одну встречу с ведущими компаниями и государственными органами для того, чтобы совместно сделать правила тендера простыми и комфортными для бизнеса. Мы хотим исключить в будущем такие ситуации, когда мировые компании не являются участниками тендера из-за каких-то странных вещей вроде отсутствия печати, подписи, не того документа», — отметил Омелян.

Министр сказал, что возлагает большие надежды на нового главу Администрации морских портов Украины: «Мы наконец имеем профессионального, действительно независимого руководителя АМПУ — Райвиса Вецкаганса. Это человек с большим опытом работы в странах ЕС, в странах Балтии, который прекрасно понимает ситуацию в морской отрасли в Украине. Я надеюсь, что он станет той новой силой, которая нужна украинской морской отрасли», — отметил министр.

Райвис Вецкаганс, в свою очередь акцентировал: «Ми имеем возможность вести диалог не только на тему дноуглубления, но и на тему улучшения работы компании. Моя цель — дать Украине весь мой опыт и лучшую практику европейской морской отрасли. И я хочу подчеркнуть, что мы будем стремиться построить во всех сегментах (а это регулирование, процедуры, корпоратизация) лучшие практики Европейского союза».

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