Одесские новости 04.02.2017 10:43
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В ходе расследования предприятие в Одесской области добровольно возместило бюджету 31 миллион гривен

В ходе прокурорского расследования предприятие в Одесской области добровольно возместило бюджету 31 миллион гривен обязательных платежей.

Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба прокуратуры в Одесской области.

Детализируя сообщение, пресс-служба отмечает, что должностное лицо субъекта хозяйствования (контейнерные терминалы) умышленно не задекларировало и уклонилось от уплаты налога на добавочную стоимость в сумме более 31 миллиона гривен. Но уже в ходе расследования нанесённый ущерб государству был возмещён.

В связи с этим прокуратура направила ходатайство в суд об освобождении этого должностного лица от уголовной ответственности согласно ч.4 ст.212 Ук Украины.

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