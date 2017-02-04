В Одесской области горела квартира

Вечером 3 февраля в селе Хлебодарское Беляевского района на улице Артиллерийской произошёл пожар.
Об этом 4 февраля сообщает главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области.
Отмечается, что пожар случился в квартире на первом этаже двухэтажного дома на площади 10 кв. м.
Путём эвакуации по маршевым лестницам было спасено 4 жильца дома, в том числе двое детей. Пожар был быстро ликвидирован, но он успел повредить потолок квартиры и домашнее имущество.
Причина пожара устанавливается.