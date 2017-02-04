Одесские новости 04.02.2017 16:04
Пожар
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В Одесской области горела квартира

Вечером 3 февраля в селе Хлебодарское Беляевского района на улице Артиллерийской произошёл пожар.

Об этом 4 февраля сообщает главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области.

Отмечается, что пожар случился в квартире на первом этаже двухэтажного дома на площади 10 кв. м.

Путём эвакуации по маршевым лестницам было спасено 4 жильца дома, в том числе двое детей. Пожар был быстро ликвидирован, но он успел повредить потолок квартиры и домашнее имущество.

Причина пожара устанавливается.

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