В Одесской области горела квартира

Вечером 3 февраля в селе Хлебодарское Беляевского района на улице Артиллерийской произошёл пожар.

Об этом 4 февраля сообщает главное управление Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины в Одесской области.

Отмечается, что пожар случился в квартире на первом этаже двухэтажного дома на площади 10 кв. м.

Путём эвакуации по маршевым лестницам было спасено 4 жильца дома, в том числе двое детей. Пожар был быстро ликвидирован, но он успел повредить потолок квартиры и домашнее имущество.

Причина пожара устанавливается.

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