МненияУкраинские новости 04.02.2017 11:22
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Украинцам предлагают новый календарь праздников

Украинский институт национальной памяти предлагает упорядочить календарь государственных праздников и памятных дней и предлагает для общественного обсуждения разработанный им проект Закона Украины «О государственных и других праздниках, памятных датах и скорбных днях».

Об этом сообщает пресс-служба УИНП.

«В соответствии с проектом, определяются такие категории: государственные праздники (рабочие и нерабочие), традиционные праздники (нерабочие), скорбные дни, профессиональные праздники и памятные даты, которые являются рабочими днями», — отмечают в учреждении.

А также обращают внимание на то, что:

опираясь на общеевропейскую традицию, предлагается отказаться от переноса на понедельник праздничного дня, если он приходится на субботу или воскресенье. Исключение составят Рождество и Пасха;

не предусматривается отмена международных и всемирных праздников (8 марта, 1 мая и других);

количество праздничных выходных изменится с 11 (при условии существующего переноса выходных может вырасти до 20) до 9: вместо выходного дня 8 марта предлагается установить государственный праздник и выходной Шевченковский день (9 марта). Вместо 1-2 мая — ввести во вторую пятницу сентября День семьи как выходной день. Выходной день 9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне (этот праздник остается государственным) переместить на 8 мая — Дня памяти и примирения;

Ознакомиться с полным текстом проекта закона, пояснительной запиской к проекту, а также сравнительной таблицей можно по здесь.

Предложения к проекту Закона направлять до 1 марта 2017 года на public@memory.gov.ua

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