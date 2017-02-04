Главные новостиОдесские новости 04.02.2017 09:01
Порошенко подписывает
Нет комментариев

Президент уволил от обязанностей 5 глав райгосадминистраций Одесской области

3 февраля Президент Украины освободил 5 председателей районных государственных администраций от занимаемых должностей.

Тексты распоряжений публикуются на официальном сайте Президента Украины.

С формулировкой «согласно поданного заявления» распоряжениями Президента Украины №№16-20 от 3 февраля уволены:
ФРАНЧУК Дмитрий Иванович с должности председателя Захаровской районной государственной администрации Одесской области, СТОЙКОВА Валентина Филипповна с должности председателя Измаильской райгосадминистрации, НАТАЛУХА Дмитрий Андреевич с должности главы Лиманской райгосадминистрации, ГАВРИШ Владимир Львович с должности главы Окнянской РГА и БОЙКО Тарас Орестович с должности главы Ширяевской райгосадминистрации.

Comments

comments

Теги:, , ,
Президент уволил от обязанностей 5 глав райгосадминистраций Одесской области 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Порошенко у телефона Cropped
Главные новости 03.02.2017 10:21

Порошенко обсудил с Президентом Болгарии реконструкцию дороги Одесса–Рени

2 февраля Президент Украины Петр Порошенко обсудил во время телефонного разговора с президентом Болгарии Руменом…

Читать дальше
8dbf1b19b7ccbfe3a460058c6d7beedc_1482322211_extra_large Cropped
Главные новости 21.12.2016 12:59

Найденные одесскими пограничниками похищенные полотна итальянских художников Порошенко вернул Италии

Украина официально передала городскому музею «Кастельвеккьо» города Верона 17 похищенных в 2015 году картин, найденных…

Читать дальше
bolgradskaya_Rayadministraciya Cropped
Главные новости 10.12.2016 12:06

Олег Голован уже не глава Болградской райгорадминистрации Одесской области

Распоряжением Президента Украины №292/2016-рп от 9 декабря 2016 года глава Болградской райорганизации Олег Голован освобождён…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>