Президент уволил от обязанностей 5 глав райгосадминистраций Одесской области

3 февраля Президент Украины освободил 5 председателей районных государственных администраций от занимаемых должностей.

Тексты распоряжений публикуются на официальном сайте Президента Украины.

С формулировкой «согласно поданного заявления» распоряжениями Президента Украины №№16-20 от 3 февраля уволены:

ФРАНЧУК Дмитрий Иванович с должности председателя Захаровской районной государственной администрации Одесской области, СТОЙКОВА Валентина Филипповна с должности председателя Измаильской райгосадминистрации, НАТАЛУХА Дмитрий Андреевич с должности главы Лиманской райгосадминистрации, ГАВРИШ Владимир Львович с должности главы Окнянской РГА и БОЙКО Тарас Орестович с должности главы Ширяевской райгосадминистрации.

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