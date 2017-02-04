Обстрел Ан-26 над Одесским газовым месторождением обсуждался в ООН

Помимо военной агрессии России на востоке Украины, вызвавшей жертвы и осложнения гуманитарной ситуации в районе Авдеевки-Ясиноватой, она также расширила рамки эскалации, обстреляв украинский самолет в украинских водах в Черном море.



Это служит еще одной причиной для усиления международного давления на Москву, заявил в Совете Безопасности ООН постоянный представитель Украины при Организации Объединённых Наций Владимир Ельченко.

«1 февраля российские военные силы обстреляли украинское воздушное судно Ан-26, когда оно осуществляло перелет в районе Одесского газового месторождения в Черном море в исключительной морской зоне Украины», — поделился украинский дипломат информацией с зарубежными делегациями, присутствующими на заседании Совбеза.

Лишь по счастливой случайности команда спаслась от российского обстрела, впрочем никто не знает, что произойдет в следующий раз, констатировал он.

В этой связи Ельченко подчеркнул, что «Украина призывает Россию не расширять рамки эскалации».

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