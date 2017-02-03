3 февраля в Одессе почтили память легендарного подводника Александра Маринеско.

Об этом сообщает официальный сайт города Одесса.

Отмечается, что к 72-й годовщине «Атаки века» у памятника командиру подводной лодки «С-13» Александру Маринеско состоялся митинг, организованный ассоциацией моряков-подводников им. А.И. Маринеско.

Перед участниками митинга выступили ветераны-подводники, председатель ассоциации моряков-подводников Евгений Лившиц.

Цветами к памятнику и минутой молчания собравшиеся на митинге почтили память легендарного подводника.

Для справки. Александр Иванович Маринеско (2 (15) января 1913, Одесса — 25 ноября 1963, Ленинград) — Герой Советского Союза, командир подводной лодки «С-13» бригады подводных лодок Балтийского флота, капитан 3-го ранга. Известен по «Атаке века», когда 30 января 1945 года подводная лодка «С-13» под его командованием отправила на дно немецкий суперлайнер «Вильгельм Густлофф».

Фото: Одесса

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