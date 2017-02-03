Одесские новости 03.02.2017 18:16
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В Одесчине попрощались с погибшим в АТО младшим сержантом

В Татарбунарах Одесской области попрощались с погибшим в зоне АТО младшим сержантом Романом Гульченко.

Как сообщает пресс-служба Одесского областного совета, 31-летний командир десантно-штурмового взвода Роман Гульченко погиб 30 января во время боевых действий под Авдеевкой.

Отмечается, что траурная церемония прошла в родном городе Романа. Без отца осталась 6-летняя дочь.Tatarbunari-zustrili-zagiblogo-geroya-02Tatarbunari-zustrili-zagiblogo-geroya-06Tatarbunari-zustrili-zagiblogo-geroya-07-1

Роман с 2008 года находился на контрактной службе, с 2014 года выполнял боевые задачи в зоне АТО.16443675_836617379813499_1665555879_n

Председатель облсовета Анатолий Урбанский высказал соболезнование родным и близким погибшего: «Еще одна непоправимая утрата для Одесчины. Герой отдал свою молодую жизнь за территориальную целостность Украины. Светлая память о защитнике Родины навсегда останется в наших сердцах.».

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