В Одесчине попрощались с погибшим в АТО младшим сержантом

В Татарбунарах Одесской области попрощались с погибшим в зоне АТО младшим сержантом Романом Гульченко.



Как сообщает пресс-служба Одесского областного совета, 31-летний командир десантно-штурмового взвода Роман Гульченко погиб 30 января во время боевых действий под Авдеевкой.

Отмечается, что траурная церемония прошла в родном городе Романа. Без отца осталась 6-летняя дочь.

Роман с 2008 года находился на контрактной службе, с 2014 года выполнял боевые задачи в зоне АТО.

Председатель облсовета Анатолий Урбанский высказал соболезнование родным и близким погибшего: «Еще одна непоправимая утрата для Одесчины. Герой отдал свою молодую жизнь за территориальную целостность Украины. Светлая память о защитнике Родины навсегда останется в наших сердцах.».

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