Труханов: Я рад, что святыня прибыла в наш город

Прибывший 2 февраля в Одессу со Святой горы Афон ковчег с мощами святого Пантелеимона выставлен для всеобщего поклонения в Спасо-Преображенском кафедральном соборе.

Как сообщает официальный сайт города Одесса, мэр города Геннадий Труханов сказал: «Я рад, что два года переговоров увенчались успехом, и святыня прибыла в наш город. Это достаточно серьезное событие для верующих не только Одессы, но и всей Украины».

Вчера вечером в Спасо-Преображенском кафедральном соборе началось всенощное бдение, которое возглавил Преосвященнейший Аркадий, епископ Овидиопольский, викарий Одесской епархии, — сообщает информационный отдел Одесской епархии.

Сегодня уже в 8 часов утра перед ковчегом с мощами прошла Божественная литургия. В эти дни собор работает круглосуточно.

Святые мощи пробудут в Одессе до 6 февраля. В этот день в 10:30 делегация монастыря святого Павла (Святая Гора Афон) отвезёт мощи из Одессы.

Для справки. В монастыре Святого Павла на Афонской горе хранится лобная часть Святого Пантелеимона целителя — это одна из главных реликвий в Христианском мире и третья по значению в Афонской монашеской республике. Святыня впервые покинула стены монастыря, где она хранится с XV века. Святой великомученик Пантелеимон почитается верующими как целитель.

Видео: Одесская епархия

Фото: Одесса, Одесская епархия

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