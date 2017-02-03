Три района Одесской области получили новенькие автомобили «скорой помощи»

3 февраля в Одесской городской станции скорой медицинской помощи состоялось торжественное вручение главой области автомобилей руководству пунктов экстренной (скорой) медицинской помощи Болградского, Тарутинского и Саратского районов.

Как сообщает пресс-служба Одесской ОГА, благодаря сотрудничеству Одесской областной государственной администрации и Одесского облсовета за счет субвенции из государственного бюджета (5 млн. грн) и областного бюджета (0,5 млн. грн) приобретено 3 специальных автомобиля скорой медицинской помощи Ford Transit класса «В».

Каждый из новых автомобилей полностью укомплектован современным оборудованием, необходимым для оказания медицинской помощи пациентам во время транспортировки их в лечебное учреждение и значительно расширяет возможности врачей в ее обеспечении.

Кроме того, в специализированных автомобилях скорой медицинской помощи предусмотрены все условия для создания комфортной работы медицинского персонала и водителя.

«Сфера здравоохранения — приоритетная сфера для Президента и Правительства. Я уверен, что эти авто спасут не одну человеческую жизнь. Хочу пожелать, чтобы каждый выезд заканчивался только положительно», — отметил председатель Одесской ОГА Максим Степанов.

Фото: пресс-служба ОГА

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