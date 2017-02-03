Мировые новостиОдесские новости 03.02.2017 20:27
Свитолина
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После неудачи в Австралии одесситка Свитолина пробует выиграть в Китае

Первая «ракетка» Украины и 13-й номер мировой классификации Элина Свитолина 3 февраля выиграла третий поединок на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) International Taiwan Open в Китайском Тайбэе с призовым фондом $250 тысяч.

В четвертьфинале 22-летняя теннисистка родом из Одессы, посеянная здесь под первым номером, за 1 час 55 минут обыграла в пятницу 181-ю «ракетку» мира Онс Жабер из Туниса — 6:1, 3:6, 7:6 (7:4), сообщает Укринформ.

В решающем сете украинка отыграла четыре матч-бола, после чего вырвала победу на тай-брейке.

4 февраля Свитолина встретится с победительницей противостояния Мэнди Минелла (Люксембург) — Чжу Линь (Китай).

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