Порошенко обсудил с Президентом Болгарии реконструкцию дороги Одесса–Рени

2 февраля Президент Украины Петр Порошенко обсудил во время телефонного разговора с президентом Болгарии Руменом Радевым дальнейшую реализацию проекта реконструкции автодороги Одесса — Болград — Рени в Болгарию.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

“Президенты обсудили отдельные актуальные вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и укрепления сотрудничества в области энергетической безопасности. Были рассмотрены возможности проведения следующего заседания Совместной украинско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны также подняли вопрос дальнейшей реализации проекта реконструкции автодороги Одесса — Болград — Рени в Болгарию», — говорится в сообщении.

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