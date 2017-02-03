Главные новостиОдесские новости 03.02.2017 10:21
Порошенко у телефона Cropped
Нет комментариев

Порошенко обсудил с Президентом Болгарии реконструкцию дороги Одесса–Рени

2 февраля Президент Украины Петр Порошенко обсудил во время телефонного разговора с президентом Болгарии Руменом Радевым дальнейшую реализацию проекта реконструкции автодороги Одесса — Болград — Рени в Болгарию.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

“Президенты обсудили отдельные актуальные вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и укрепления сотрудничества в области энергетической безопасности. Были рассмотрены возможности проведения следующего заседания Совместной украинско-болгарской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Стороны также подняли вопрос дальнейшей реализации проекта реконструкции автодороги Одесса — Болград — Рени в Болгарию», — говорится в сообщении.

Comments

comments

Теги:, ,
Порошенко обсудил с Президентом Болгарии реконструкцию дороги Одесса–Рени 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

8dbf1b19b7ccbfe3a460058c6d7beedc_1482322211_extra_large Cropped
Главные новости 21.12.2016 12:59

Найденные одесскими пограничниками похищенные полотна итальянских художников Порошенко вернул Италии

Украина официально передала городскому музею «Кастельвеккьо» города Верона 17 похищенных в 2015 году картин, найденных…

Читать дальше
Гройсман
Главные новости 09.12.2016 20:22

Гройсман: Строительство дороги Одесса-Рени — один из приоритетных проектов 2017 года

Премьер-миниситр Украины Владимир Гройсман определил строительство трассы Одесса-Рени как один из приоритетных проектов в 2017…

Читать дальше
Порошенко у телефона Cropped
Главные новости 18.11.2016 13:36

Порошенко разговаривал с телефонными хулиганами?

17 ноября в российских СМИ опубликована 15-минутная запись телефонного разговора Президента Украины Петра Порошенко, который…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>