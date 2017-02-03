Одесские новости 03.02.2017 16:35
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Одесский морпорт в январе этого года сработал лучше, чем в январе прошлого

Одесский морской порт начал 2017 год с увеличения объёма грузоперевалки.

Как сообщает пресс-служба администрации Одесского порта, в январе 2017 года через причалы Одесского порта перегружено 1976,5 тыс. т грузов, что на 20,1 проц. больше аналогичного показателя первого месяца 2016 г.

Отмечается, что при этом доля сухих грузов составила 1899,7 тыс. т, рост — 28,5 процентов, в том числе зерновых грузов переработано 841,7 тыс. т (+48,3 проц.), металлопродукции – 527,4 тыс.т (+19,8 проц.), контейнеров – 469,7 тыс. т (+12,5 проц.) или 33629 тыс. TEU (+12,8 проц.).

В то же время перевалка наливных грузов снизилась в сравнении я январем прошлого года вдвое и составила 76,8 тыс. т (-54 проц.). Падение перевалки нефтеналивных грузов объясняется внешнеполитическими причинами, а также решением правительства РФ экспортировать свои нефтегрузы исключительно через российские порты.201702020220170202032017020204

Фото: Администрация Одесского порта

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