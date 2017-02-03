Максим Степанов встретился с Генеральным консулом Турции в Одессе

3 февраля председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов встретился с Генеральным Консулом Турецкой Республики в Одессе господином Джемилем Уфук Тогрулом.



Как сообщает пресс-служба Одесской ОГА, стороны отметили дружеские и теплые взаимоотношения, объединяющие обе страны, в экономическом, культурном, туристическом плане и сфере бизнес-связей.

Генеральный Консул Турецкой Республики подчеркнул важность торгово-экономических связей, отметив, что большая часть товаров из Турции проходит именно через Одесскую область. Г-н Генконсул акцентировал также внимание на туристических связях между странами: «Только в прошлом году увеличилось количество украинских туристов, посещающих Турцию на 50%, большая часть из которых едет из Одесской области».

Стороны отметили, что в 2017 году исполняется 20-летие установления побратимских отношений между Одессой и Стамбулом, в Одессе продолжается реализация проекта по открытию Стамбульского парка.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы сообщества гагаузов, проживающих на территории области, в частности отмечено, что в Турции с гагаузами близкие культурные связи, с турецкой стороны осуществляются меры, чтобы эти связи поддерживались.

Губернатор Одесской области подчеркнул необходимость и важность организации встреч, бизнес-форумов между украинскими и турецкими бизнесменами.

Максим Степанов заявил: «Учитывая наши дружеские, тесные связи мы должны сделать всё, чтобы объем инвестиций увеличивался. Я готов работать, чтобы больше раскрыть инвестиционные возможности, привлекательность Одесской области».

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