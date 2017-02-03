Кто в Одессе 4 февраля останется без света

Центральный, Южный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 4 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.



Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

Южный РЭС

Част. сектор:

ул. Петрашевского,11-23, 20-26.

09:00-17:00

Северный РЭС

Яч.56 «Автогенмаш»

Яч.52ТП-4863 Маслосырбаза(к.2)

Яч.46.яч61 ЖБИ(ЧГС)к.2.к.1

Яч.44.яч.65.ОЗПС к1А.1Б:2А2Б

Яч.40.69 Нептун 1А1Б.2А2Б

Яч.38ТП-4524 ОТТУ Т-25

Яч.36.яч.77 ОЗОМк.2.к.1

Яч.34 ЦРП 216 з-д

яч.59 ТП-1826к.2

ЗАО «Укрнефтепром»

яч.67ТП-641 к.1(ДСК)

Яч.75 НИИСЛ к.2

Слободка:

ул. Выставочная, Почтовая, Парковая, Зоринская, Тургенева, Одесская, Гончарова, Грушевского, Бр. Ачкановых,

1-й – 4-й Деревообделочные пер-ки, Промышленная, Пестеля,

Деревообделочная, пер. Зеленый,

Самодеятельная, Отечественная,

Землячки, Химическая, Зоринская,

пр-т. Поселковый, ул. Поселковая,

Лизы Чайкиной.

10:00-20:00

ООО «Главстрой»,

«Горбушка», ОАО АТП-15162,

ЗАО ОМЗЗ, «Укргазстрой»,

ОАО «ОСУМ», «Баутех-Украина».

00:00-20:00

ул. Маловского, Я. Гордиенко,

Советский пер., Неждановой,

Павлодарского, пер. Крыжановский, Коровицкого, пер. Сумской, 1-й Пересыпский спуск, Хавкина.

Част. сектор Новая Слободка.

Переключ. до 30 мин.

00:10-02:00

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