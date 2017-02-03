Одесские новости 03.02.2017 19:00
Электроснабжение
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Кто в Одессе 4 февраля останется без света

Центральный, Южный, Северный РЭС доводят до сведения одесситов, что 4 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

Южный РЭС

Част. сектор:
ул. Петрашевского,11-23, 20-26.
09:00-17:00

Северный РЭС

Яч.56 «Автогенмаш»
Яч.52ТП-4863 Маслосырбаза(к.2)
Яч.46.яч61 ЖБИ(ЧГС)к.2.к.1
Яч.44.яч.65.ОЗПС к1А.1Б:2А2Б
Яч.40.69 Нептун 1А1Б.2А2Б
Яч.38ТП-4524 ОТТУ Т-25
Яч.36.яч.77 ОЗОМк.2.к.1
Яч.34 ЦРП 216 з-д
яч.59 ТП-1826к.2
ЗАО «Укрнефтепром»
яч.67ТП-641 к.1(ДСК)
Яч.75 НИИСЛ к.2

Слободка:
ул. Выставочная, Почтовая, Парковая, Зоринская, Тургенева, Одесская, Гончарова, Грушевского, Бр. Ачкановых,
1-й – 4-й Деревообделочные пер-ки, Промышленная, Пестеля,
Деревообделочная, пер. Зеленый,
Самодеятельная, Отечественная,
Землячки, Химическая, Зоринская,
пр-т. Поселковый, ул. Поселковая,
Лизы Чайкиной.
10:00-20:00

ООО «Главстрой»,
«Горбушка», ОАО АТП-15162,
ЗАО ОМЗЗ, «Укргазстрой»,
ОАО «ОСУМ», «Баутех-Украина».
00:00-20:00

ул. Маловского, Я. Гордиенко,
Советский пер., Неждановой,
Павлодарского, пер. Крыжановский, Коровицкого, пер. Сумской, 1-й Пересыпский спуск, Хавкина.
Част. сектор Новая Слободка.
Переключ. до 30 мин.
00:10-02:00

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