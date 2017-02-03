Грузовой состав из Молдовы на территории Одесчины «потерял» 2,5 тонны угля

Пограничный наряд отдела «Рени» Измаильского отряда вблизи железнодорожного полотна у села Лиманское Ренийского района, недалеко от границы, обнаружил выкинутые с поезда мешки с углём.

Как отмечает пресс-центр Госпогранслужбы, по всей вероятности, мешки были сброшены воришками с грузового поезда, направлявшегося в Украину из Молдовы.

В восьми найденных мешках находилось почти 2,5 тонны угля.

О находке пограничники сообщили в Ренийское отделение полиции и в другие компетентные органы.

Ведутся розыскные действия.

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