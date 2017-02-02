В больницы Одессы поступают раненые с Авдеевки

В медицинские учреждения Одессы продолжают поступать раненые в боях за Авдеевку бойцы украинских воинских формирований.



Как сообщает Думская, 1 февраля в Одессу прибыл санитарный самолёт Ан-26 «Вита» з ранеными военнослужащими.

«Всего на борту было 13 солдат, двое — в тяжелом состоянии, нуждаются в реанимации. Ранения в основном осколочные», сказано в сообщении.

Отмечается, что кареты скорой помощи доставили бойцов в военно-медицинский клинический центр южного региона (411-й госпиталь).

Напомним, что за истекшие сутки в боях под Авдеевкой двое украинских военных погибли, десять – ранены и четверо – травмированы.

Фото: Думская

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