Одесские новости 02.02.2017 16:35
2a2d69cc Cropped
Нет комментариев

СБУ раскрыла мошенников, переоформлявших недвижимость в Одессе

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мошенническую схему противозаконного переоформления недвижимости в Одессе и Киеве, организованную злоумышленниками из т.н. «ДНР» и их сообщниками на контролированной украинской властью территориях.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители доказали, что участники группировки подыскивали «клиентов» в Киеве и Одессе, желающих избавиться от ипотечных обязательств или снять санкции, наложенные на недвижимость. Получив заказ, злоумышленники изготавливали поддельные решения судов с временно оккупированных территорий, по которым вроде бы как ещё с 2014 года «клиенты» никаких финансовых обязательств не несут.

Затем мошенники на основе фальшивых судебных решений регистрировали права собственности на имущество в соответствующих инстанциях Краматорска.

Отмечается, что общий размер убытков, нанесённых юридическим и физическим лицам превышает 8 миллионов гривен.

Одному из мошенников уже предъявлено обвинение, других участников группировки устанавливают.

Comments

comments

Теги:, ,
СБУ раскрыла мошенников, переоформлявших недвижимость в Одессе 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

image-0-02-05-3944a89ef224bb111d9159b0fbbbeb4e017b5dbbf7c5239f34d279e50f4e818b-V Cropped
Одесские новости 02.02.2017 17:31

В Одесской области вновь ограблены 2 православных храма

В ночь на с 1-го на 2-е февраля 2017 года были ограблены два храма в…

Читать дальше
115(4) Cropped
Одесские новости 01.02.2017 14:33

Прокуратура завершила расследование в отношении преступной группы, орудовавшей в Одессе

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт в отношении трёх членов организованной преступной группы, действовавшей…

Читать дальше
Спецслужбы
Одесские новости 31.01.2017 20:06

СБУ задержала на взятке руководителя таможенного поста «Черноморск»

СБУ задержала на взятке одного из руководителей таможенного поста «Черноморск» Одесской таможни. Об этом сообщает…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>