СБУ раскрыла мошенников, переоформлявших недвижимость в Одессе

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мошенническую схему противозаконного переоформления недвижимости в Одессе и Киеве, организованную злоумышленниками из т.н. «ДНР» и их сообщниками на контролированной украинской властью территориях.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители доказали, что участники группировки подыскивали «клиентов» в Киеве и Одессе, желающих избавиться от ипотечных обязательств или снять санкции, наложенные на недвижимость. Получив заказ, злоумышленники изготавливали поддельные решения судов с временно оккупированных территорий, по которым вроде бы как ещё с 2014 года «клиенты» никаких финансовых обязательств не несут.

Затем мошенники на основе фальшивых судебных решений регистрировали права собственности на имущество в соответствующих инстанциях Краматорска.

Отмечается, что общий размер убытков, нанесённых юридическим и физическим лицам превышает 8 миллионов гривен.

Одному из мошенников уже предъявлено обвинение, других участников группировки устанавливают.

Comments

comments