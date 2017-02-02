Главные новостиОдесские новости 02.02.2017 12:27
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РФ заявила о своём протесте против облёта украинским Ан-26 буровых вышек в районе Одесского газового месторождения

Министерство обороны Российской Федерации выразило протест украинскому атташе в связи с якобы «опасным облетом украинским Ан-26″ буровых вышек в районе Одесского газового месторождения.

Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передают РИА Новости.

«Украинскому атташе по вопросам обороны выражен протест Минобороны России на действия украинской стороны, в ходе которых украинский самолет Ан-26 1 февраля с 11.30 до 12.00 совершил два опасных облета буровых вышек «Таврида» и «Крым-1″ на предельно низкой высоте, что создало угрозу безопасности для их персонала и оборудования», — сказал он.

Конашенков отметил, что в среду вечером в Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в России для вручения военно-дипломатической ноты. Конашенков добавил, что «в переданной ноте особо отмечено, что действия украинского самолета расцениваются как провокационные». А утверждения украинского министра обороны об обстреле транспортного самолёта с буровых вышек в штабе российского Черноморского флота назвали «абсолютной ложью».

Как сообщалось ранее, в среду с одной из захваченных РФ вышек в Черном море был обстрелян самолет ВМС ВСУ. Кроме того, в районе Одесского газового месторождения была обнаружена российская РЛС для наведения ракет.

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