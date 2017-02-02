Одесские новости 02.02.2017 17:11
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Одесской строительной компании «Стикон» — 50 лет

1 февраля 2017 года в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М.Водяного прошли торжества по случаю 50-летия известной Одесской строительной кампании «Стикон».

Как сообщает Одесса.News, поздравить коллектив с круглой датой пришли народные депутаты, партнеры, руководство города и области, духовенство, представители общественности. Юбилей компании «Стикон» совпал с днем рождения её генерального директора, заслуженного строителя Украины Леонида Крючкова._73O61591486037066_yf3a5281_73O6145
С юбилеем строительную компанию и ее руководителя поздравил народный депутат Украины, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов: «Возводимый сегодня «Стиконом» комплекс Церковно-приходской общеобразовательной школы общей площадью 20 тысяч квадратных метров – это стройка века. Она показывает, что в самое тяжелое экономическое время вы строите и создаете не только жилье…, но и объекты социального значения. И строите прочно, добротно, качественно – на века. Ваш труд очень ценен»._73O6240_73O6260
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, принявший участие в торжествах, высоко оценил вклад компании в возрождение духовной святыни Одессы. В своём выступлении Владыка отметил: «То, что сделал коллектив за всё время своего существования, свидетельствует о долгом кропотливом труде и тяжелом пройденном пути за эти 50 лет… Сейчас неблагоприятное время для всех граждан нашей страны, когда экономика страны в шатком состоянии, и в обществе отсутствует стабильность. Но эти трудности не стали поводом, чтобы опускать руки. Вы с верой и надеждой делаете все, чтобы Одесса стала современным по мировым меркам городом»._73O6188_73O6225
Компании «Стикон» есть, чем гордиться. Одесситы и гости города могут по достоинству оценить реконструкцию Воронцовского маяка, строительство торговых центров «Метро» и «Среднефонтанский», поликлиник на улицах Академика Глушко и Кленовой, Информационно-вычислительного центра Одесской железной дороги, школ, больниц, детских домов. Компания, первая в Украине, построила 10-этажный жилой дом на улице Посмитного, применив индивидуальные газовые котлы для каждой квартиры. «Стикон» первым в Одессе возвел 24-этажный монолитно-каркасный дом — на проспекте Шевченко, который одесситы окрестили «Кукуруза», применив при его отделке «фасадную систему» с использованием облицовочного кирпича.

Это предприятие принимало участие в реконструкции «Одесской жемчужины» – Национального академического театра оперы и балета. Но главным своим достижением компания считает восстановление Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе.

Для справки. «Стикон» – это компания, стабильно работающая на строительном рынке Одессы с 1967 года. Только за последние 15 лет введено в эксплуатацию более 60 зданий, общей площадью более 700 000 кв.м. В 2008 году «Стикон» получил международный сертификат качества ISO 9001, что позволяет осуществлять строительство объектов не только в Украине, но и за рубежом.

Фото: Одесская епархия, Слово

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