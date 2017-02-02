Одесские новости 02.02.2017 20:16
760 Cropped
Нет комментариев

Одесский губернатор встретился с заместителем министра обороны Украины

2 февраля председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов провел встречу с заместителем Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорем Долговым.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской ОГА.

Отмечается, что губернатор и замминистра обсуждали вопрос о территориальной обороне и инвентаризации земель Министерства обороны Украины на территории Одесской области.759

Особое внимание было уделено социальной проблематике, в частности, обеспечения военнослужащих жильем и льготами, в первую очередь, участников боевых действий и раненых, находящихся в госпитале.

После обсуждения этих вопросов Максим Степанов пригласил Игоря Долгова в пункт приёма гуманитарной помощи в облгосадминистрации по сбору помощи пострадавшим в Авдеевке.755
Фото: пресс-служба ОГА

Comments

comments

Теги:, , , ,
Одесский губернатор встретился с заместителем министра обороны Украины 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

789 Cropped
Одесские новости 02.02.2017 13:50

500 тысяч евро получат от Австрии Одесская и Черновицкая области на улучшение жизни бедных

1 февраля в Одесской областной государственной администрации состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании с целью внедрения…

Читать дальше
816 Cropped (1)
Главные новости 02.02.2017 09:01

Одесская облгосадминистрация начала сбор гуманитарной помощи для отправки в Авдеевку

1 февраля в Одесской областной государственной администрации (пр. Шевченко, 4, 3 подъезд, со стороны ул.…

Читать дальше
16298753_703121183189554_5695879860823916139_n Cropped
Одесские новости 01.02.2017 19:02

В районе Одесского газового месторождения с буровых вышек обстреляли украинский Ан-26

1 февраля 2017 года украинский Ан-26 обстреляли с захваченных РФ буровых вышек в Черном море…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>