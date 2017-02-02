Одесский губернатор встретился с заместителем министра обороны Украины

2 февраля председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов провел встречу с заместителем Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорем Долговым.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской ОГА.

Отмечается, что губернатор и замминистра обсуждали вопрос о территориальной обороне и инвентаризации земель Министерства обороны Украины на территории Одесской области.

Особое внимание было уделено социальной проблематике, в частности, обеспечения военнослужащих жильем и льготами, в первую очередь, участников боевых действий и раненых, находящихся в госпитале.

После обсуждения этих вопросов Максим Степанов пригласил Игоря Долгова в пункт приёма гуманитарной помощи в облгосадминистрации по сбору помощи пострадавшим в Авдеевке.

Фото: пресс-служба ОГА

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