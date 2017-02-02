Одесские предприниматели собрали 7 тонн продуктов и медикаменты для пострадавшей Авдеевки

За сутки предпринимателями Одессы собрано более 7 тонн продуктов.

Об этом сообщает официальный сайт города Одесса.

Отмечается, что на призыв оказать посильную поддержку жителям Авдеевки откликнулись рынки «Северный», «Киевский», «Привоз» и «Новый рынок», а также представители сети супермаркетов. Для отправки собраны крупы, сахар, чай, продукты быстрого приготовления, консервы, хлеб, фрукты и овощи.

Коммунальное предприятие «Одесфарм» передало для отправки в Авдеевку антибиотики, противовирусные, обезболивающие, спазмолитические, сердечные, кровоостанавливающие, бактерицидные, гипотензивные препараты, средства для обработки ран, медикаменты против отравления, перевязочные материалы и кровоостанавливающие изделия, медицинские инструменты, аппараты для измерения артериального давления и температуры, другие средства медицинского назначения.

Сбор помощи 2 февраля продолжается до 18:00 у общественной приемной Одесской государственной областной администрации по пр-ту Шевченко.

Как сообщает пресс-служба ОГА, председатель областной государственной администрации Максим Степанов поблагодарил граждан Одессы и области, Одесский областной совет, с помощью которых удалось собрать гуманитарный груз, который готовится для отправки.

«Спасибо предприятиям за оперативную помощь. Очень благодарен людям за их гуманизм, это очень правильно помогать пострадавшим, ведь помогая им, мы помогаем самим себе», — отметил Максим Степанов.

Фото: Одесса, ОГА

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