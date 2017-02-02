Одесская облгосадминистрация начала сбор гуманитарной помощи для отправки в Авдеевку

1 февраля в Одесской областной государственной администрации (пр. Шевченко, 4, 3 подъезд, со стороны ул. Канатной) начался сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате обстрелов в Авдеевке.



Как сообщает пресс-служба Одесской ОГА, по состоянию на 15.00 1 февраля руководители предприятий и жители региона уже собрали медикаменты и продукты питания, в том числе 8 тонн муки, полтонны риса, макаронные изделия, товары первой необходимости — теплые вещи, одеяла, фонари, а также 24 дизельных генератора, 20 тонн дизельного топлива, 800 литров моторных масел.

Облгосадминистрация сообщает контактные номера телефонов для тех, кто хочет приобщиться к благотворительной акции:

Контактное лицо для предприятий — Безпоясна Татьяна Ивановна, телефоны для связи — 7189-397, 7189-574, 7189-620, 7189-520.

Контактное лицо для жителей Одессы — Клець Владимир Иванович, телефоны для связи — 067-782-56-78, 063-957-00-67.



Comments

comments