На очередное слушание по «делу 2 мая» на заседание суда в Одессе не пришёл… судья

Назначенное на 2 февраля заседание коллегии судей Малиновского райсуда Одессы не состоялось из-за неявки судьи Алексея Старикова и запасного судьи.

Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что слушание по делу 2 мая» в очередной раз не состоялось из-за организационных неувязок. Если предыдущие заседания коллегия судей Малиновского райсуда Одессы неоднократно переносила из-за неявки адвокатов и освобожденных из-под стражи подсудимых, которым инкриминируют участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади), то 2 февраля в зал заседаний не явился из-за болезни член судебной коллегии Алексей Стариков.

Также не прибыл и запасной судья, участвующий в заседаниях в соответствии со ст. 320 Уголовно-Процессуального кодекса Украины.

Председатель на процессе Виктор Корой озвучил постановление о перенесении слушания «по делу 2 мая» на 10 февраля.

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