Кто в Одессе останется без света 3 февраля

Центральный, Южный, Ильичевский РЭС доводят до сведения одесситов, что 3 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:

Центральный РЭС

ул. Балковская, 12-16, 12В;

Краснослободской сп-к., 1-5.

09:00-17:00

ул. В. Инбер, 1-9, 8-10;

Обсерваторный пер., 1, 6.

09:30-17:00

ул. Библиотечная, 1-9;

ул. Уманская, 1-27;

ул. Болградская, 2-12;

ул. Бессарабская, 8-12.

09:00-17:00

Южный РЭС

Част. сектор:

5-ый Ульяновский пер.;

ул. Китобойная, 52-80;

ул. Обильная;

ул. Ванцетти.

09:00-17:00

Ильичевский РЭС



пос. Черноморка:

пр-т. Свободы, 37-57,

ул. Макарова, 2-22.

Аптека.

9:00-17:00

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