Кто в Одессе останется без света 3 февраля

Центральный, Южный, Ильичевский РЭС доводят до сведения одесситов, что 3 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам:
Центральный РЭС
ул. Балковская, 12-16, 12В;
Краснослободской сп-к., 1-5.
09:00-17:00
ул. В. Инбер, 1-9, 8-10;
Обсерваторный пер., 1, 6.
09:30-17:00
ул. Библиотечная, 1-9;
ул. Уманская, 1-27;
ул. Болградская, 2-12;
ул. Бессарабская, 8-12.
09:00-17:00
Южный РЭС
Част. сектор:
5-ый Ульяновский пер.;
ул. Китобойная, 52-80;
ул. Обильная;
ул. Ванцетти.
09:00-17:00
Ильичевский РЭС
пос. Черноморка:
пр-т. Свободы, 37-57,
ул. Макарова, 2-22.
Аптека.
9:00-17:00