Чемпион мира по боксу, одессит Ломаченко встретится на ринге с американцем

Стал известен следующий соперник чемпиона мира по боксу по версии WBO во втором полулегком весе одессита Василия Ломаченко. Им будет чемпион WBA американец Джейсон Соса.

Об этом сообщает XSport.

Отмечается, что поединок состоится 8 апреля в американском городе Оксон Хилл на новой арене MGM National Harbor.

Американский боксер пуэрториканского происхождения Джейсон Соса (20-1-4, 15 КО) является обладателем титула регулярного чемпиона WBA во втором полулегком весе. Свой чемпионский пояс Соса завоевал в июне прошлого года, победив техническим нокаутом Хавьера Фортуну из Доминиканской Республики. А потом защитил титул в поединке против британца Стивена Смита.

Напомним, 28-летний Ломаченко одержал на профессиональном ринге 7 побед и потерпел одно поражение (5 нокаутов). У Сосы, который является ровесником Ломаченко, 20 побед, 1 поражение и 4 ничьи (15 нокаутов).

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