500 тысяч евро получат от Австрии Одесская и Черновицкая области на улучшение жизни бедных

1 февраля в Одесской областной государственной администрации состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании с целью внедрения нового проекта при поддержке Агентства развития Австрии «Устойчивое развитие сельских территорий Черновицкой и Одесской областей».

Как отмечает пресс-служба Одесской облгосадминистрации, проект направлен на улучшение уровня благосостояния и жизни наиболее уязвимых групп населения в Черновицкой и Одесской областях.

Отмечается, что проект, профинансированный Агентством развития Австрии в размере полмиллиона евро, будет реализовываться в течение 18 месяцев. Им будет охвачено более 150 тысяч человек, проживающих в областных центрах, и, по крайней мере, 18 селах, поселках и районах.

В официальной церемонии подписания документа приняли участие и.о. заместителя председателя Одесской ОГА Марина Зинченко, заместитель председателя Одесского областного совета Олег Радковский, посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер и международный менеджер проекта ПРООН/МРГ «Устойчивое развитие сельских территорий в Черновицкой и Одесской областях: основные цели и задачи» Хендрик ван Зил.

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