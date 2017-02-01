Одесские новости 01.02.2017 16:17
Пожар тушение
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В Одесской области пожар за пожаром, есть жертвы

Пожарно-спасательные подразделения 30-31 января погасили несколько возгораний в частном жилом секторе в Одессе и области.

Об этом информирует главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Сообщается, в частности, о пожаре в Одессе на ул. М.Жукова, в квартире на 8-м этаже 10-этажного жилого дома. Там горело домашее имущество на площади 5 кв.м. Пострадали 2 женщины — хозяйка квартиры 1947 г.р. и её знакомая 1945 г.р. Обеих с диагнозом отравления продуктами горения госпитализировали. Скорее всего, хозяйка квартиры имела неосторожное обращение с огнём.

А 31 января пожары зафиксированы в селе Новая Долина Овидиопольского района, в городе Килия на улице Севастопольской и в селе Христиновка Раздельнянского района Одесской области.

На всех трёх пожарах обнаружены тела погибших: в Новой Долине — хозяина дома 1960 г.р., в Килии — 60-летнего мужчину, временно проживавшего в горевшем доме, в Христиновке — 56-летнюю хозяйку дачного дома.

Во всех трёх случаях причины пожара и смерти устанавливаются.

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