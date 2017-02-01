Украина выступит в финале Евровидения-2017

В Киеве 31 января состоялась жеребьевка, по результатам которой стало известно, какие страны будут представлены в первом, а какие — во втором полуфинале Евровидения-2017.



Об этом сообщили на Первом Национальном канале.

Сразу после церемонии передачи символического ключа песенного конкурса из Стокгольма в Киев ведущие мероприятия — Тимур Мирошниченко и Ника Константинова начали жеребьевку.

Первая его часть отводилась на определение того, в каком из полуфиналов будут голосовать, но не будут выступать страны «Большой пятерки» (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания), а также страна-хозяйка нынешнего конкурса (Украина). Эти страны автоматически проходят в финал.

В результате жеребьевки, в частности, было определено, что в первом полуфинале будут участвовать Италия, Испания, Великобритания, а во втором полуфинале — Украина, Франция, Германия.

В конечном итоге, в финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала. Вместе с «Большой пятеркой» и страной-хозяйкой нынешнего конкурса за победу будут соревноваться 26 участников.

В мае состоятся два полуфинала и один финал. Первый полуфинал состоится 9 мая, а второй — 11 мая, финал состоится 13 мая. В двух полуфиналах будут соревноваться 37 стран.

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