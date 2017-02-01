Одесские новости 01.02.2017 20:33
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Одессу с Тель-Авивом свяжут прямые рейсы авиакомпании Sun d’Or

С 26 июня 2017 года израильская авиакомпания Sun d’Or запускает прямые рейсы между Одессой и Тель-Авивом.

Об этом 1 февраля сообщила пресс-служба Международного аэропорта «Одесса».

Отмечается, что «рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылет из аэропорта имени Бе́н-Гурио́на — в 05.55, из Международного аэропорта Одесса – в 09.45 по местному времени. Продолжительность полета – 2 часа 45 минут. Рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-800″.

Сообщается также, что рейсы Sun d’Or из Одессы комбинируются со всеми рейсами маршрутной сети EL AL. Билеты уже есть в продаже на сайте авиакомпании и в агентской сети.

Для справки. Авиакомпания Sun d’Or была основана в 1977 году, является дочерним предприятием израильской авиакомпании EL AL. Базируется в аэропорту Бен-Гурион.

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