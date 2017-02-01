Одесская промышленность с 1 февраля будет платить больше за тепло и горячую воду

С 1 февраля тариф на тепловую энергию для промышленности в феврале повысился на 8% по сравнению с ценами января.



Как отмечает Укринформ, для бизнеса также подорожала горячая вода.

Об этом стало известно во время заседания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«В связи с изменением цены на природный газ и тарифы на производство тепловой энергии, с целью приведения расходов на топливо, покупную тепловую энергию в тарифе в соответствии с указанными изменениями, департаментом определены тарифы на тепловую энергию для прочих потребителей, кроме населения, средневзвешенное значение которых равно 1481,75 грн за Гкал, что на 8% больше, чем средневзвешенный тариф в январе, который составил 1375,07 грн за Гкал (без НДС)», — прокомментировали в НКРЕКП.

Кроме того, в связи с указанными изменениями цен на топливо, были повышены тарифы на горячее водоснабжение для промышленности.

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