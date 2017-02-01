Одесские новостиУкраинские новости 01.02.2017 12:20
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Одесская область — участница Программы территориального сотрудничества «Молдова-Украина»

В рамках Программы территориального сотрудничества «Республика Молдова – Украина» Евросоюз предоставит грант в размере 3,3 миллиона евро на реализацию проектов трансграничного партнерства трём областям Украины, в т.ч. Одесской.

Об этом со ссылкой на Министерство регионального развития и строительства Молдовы, сообщает Укринформ.

«Реализация 16-ти проектов, которые пропорционально будут поделены между нашими странами, предусматривает улучшение условий жизни граждан, проживающих в приграничных регионах двух стран, развитие образования и культуры, а также совместное противостояние трансграничным вызовам», — сообщили в Минрегионразвития.

Украина будет представлена в этих проектах, кроме Одесской, также Черновицкой и Винницкой областями.

Сообщается, что церемония подписания Соглашения о предоставлении финансовой помощи с участием представителей Министерства регионального развития и строительства Молдовы и Министерства экономического развития и торговли Украины, а также делегации Евросоюза пройдет в Кишиневе.

Цель Программы территориального сотрудничества, которая реализуется в рамках «Восточного партнерства» — создание благоприятной среды для трансграничного взаимодействия между государствами.

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