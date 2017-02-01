Одесские новостиУкраинские новости 01.02.2017 20:14
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Одесситы могут не спешить в аптеки за дешёвыми лекарствами

Обещанное правительством Украины с 1 февраля регулирование цен на отдельные группы лекарств отсрочено до 1 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

«Правительство Украины понимает важность обеспечения непрерывности лечения хронических болезней и стабильности на рынке лекарств. С этой целью Кабинет министров Украины принял решение внести изменения в постановление Кабинета министров Украины от 9 ноября в 2016 г. № 862 «О государственном регулировании цен на лекарственные средства» и отсрочить начало ее реализации до 1 апреля 2017 года. Таким образом реферирование цен войдет в действие одновременно с программой возмещения стоимости лекарственных средств, предусмотренной Постановлением Кабинета министров Украины от 9 ноября в 2016 г. № 863 «О введении возмещения стоимости лекарственных средств». Одновременное введение упомянутых программ усилит положительное действие каждой из них», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что во время подготовки к снижению цен часть представителей фарминдустрии выразила обеспокоенность, что для надлежащего выполнения отмеченного регулирования им нужен более длительный переходный период для реализации остатка лекарственных средств, на которые распространяется регулирование цен.

С 1 февраля должно было произойти снижение оптово-отпускных цен на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, бронхиальной астмы и сахарного диабета второго типа.

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