Кто в Одессе 2 февраля останется без света

Центральный, Южный РЭС доводят до сведения одесситов, что 2 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам одесситов:

Центральный РЭС

ул. Житомирская, 180-202;

ул. Творческая, 1-27, 2-24;

ул. Библиотечная, 11-23.

09:00-17:00

ул. Комитетская, 8-14а, 3-5, 21;

пер. Картамышевский, 2, 5-9;

ул. Косвенная, 33-39, 55-57, 26-42;

ул. Разумовская, 29-55а, 28-60;

2-й Разумовский пер., 2;

ул. Колонтаевская, 34-42, 41-53;

ул. Ленинградская, 45;

ул. Картамышевская, 10.

10:00-23:00

пер. Чайковского, 2-12;

ул. Пушкинская, 2;

ул. Ланжероновская, 3-9а, 2-16.

09:00-17:00

Южный РЭС

Част. сектор:

ул. Авдеева-Черноморского, 88-126.

09:00-17:00

Comments

comments