Кто в Одессе 2 февраля останется без света

Центральный, Южный РЭС доводят до сведения одесситов, что 2 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.
Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам одесситов:
Центральный РЭС
ул. Житомирская, 180-202;
ул. Творческая, 1-27, 2-24;
ул. Библиотечная, 11-23.
09:00-17:00
ул. Комитетская, 8-14а, 3-5, 21;
пер. Картамышевский, 2, 5-9;
ул. Косвенная, 33-39, 55-57, 26-42;
ул. Разумовская, 29-55а, 28-60;
2-й Разумовский пер., 2;
ул. Колонтаевская, 34-42, 41-53;
ул. Ленинградская, 45;
ул. Картамышевская, 10.
10:00-23:00
пер. Чайковского, 2-12;
ул. Пушкинская, 2;
ул. Ланжероновская, 3-9а, 2-16.
09:00-17:00
Южный РЭС
Част. сектор:
ул. Авдеева-Черноморского, 88-126.
09:00-17:00