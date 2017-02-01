Одесские новости 01.02.2017 19:00
Электроснабжение
Нет комментариев

Кто в Одессе 2 февраля останется без света

Центральный, Южный РЭС доводят до сведения одесситов, что 2 февраля в связи с плановыми ремонтными работами в Одессе по утвержденному графику в ряде домов будет отключена электроэнергия.

Электроснабжение будет временно прекращено по таким адресам одесситов:

Центральный РЭС

ул. Житомирская, 180-202;
ул. Творческая, 1-27, 2-24;
ул. Библиотечная, 11-23.
09:00-17:00

ул. Комитетская, 8-14а, 3-5, 21;
пер. Картамышевский, 2, 5-9;
ул. Косвенная, 33-39, 55-57, 26-42;
ул. Разумовская, 29-55а, 28-60;
2-й Разумовский пер., 2;
ул. Колонтаевская, 34-42, 41-53;
ул. Ленинградская, 45;
ул. Картамышевская, 10.
10:00-23:00

пер. Чайковского, 2-12;
ул. Пушкинская, 2;
ул. Ланжероновская, 3-9а, 2-16.
09:00-17:00

Южный РЭС

Част. сектор:
ул. Авдеева-Черноморского, 88-126.
09:00-17:00

Comments

comments

Теги:,
Кто в Одессе 2 февраля останется без света 0 out of 5 based on 0 ratings. 0 user reviews.

Похожие новости

Электроснабжение
Одесские новости 02.02.2017 19:00

Кто в Одессе останется без света 3 февраля

Центральный, Южный, Ильичевский РЭС доводят до сведения одесситов, что 3 февраля в связи с плановыми…

Читать дальше
Электроснабжение
Одесские новости 30.01.2017 19:00

Кто в Одессе останется без света 31 января

Центральный РЭС доводят до сведения одесситов, что 31 января в связи с плановыми ремонтными работами…

Читать дальше
Свет
Одесские новости 29.01.2017 13:55

Кто в Одессе 30 января будет без света

Центральный, Северный, Ильичевский РЭС доводят до сведения одесситов, что 30 января в связи с плановыми…

Читать дальше
 Обсудить эту тему на странице "Одесса News" - https://www.facebook.com/odessanews

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>