Главные новостиОдесские новости 01.02.2017 09:02
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Глава одесской полиции о «деле 2 мая»: спешить с расследованием во вред качеству не следует

Начальник одесской полиции Дмитрий Головин считает, что не следует спешить с расследованием «дела 2 мая», которое, в частности, касается массовых беспорядков на Греческой площади и Куликовом поле.

Об этом чиновник сообщил в интервью «Укринформу«.

«От правоохранительных органов ждут результатов качественного расследования по факту массовых беспорядков 2 мая 2014 года, в частности, по эпизодам, касающихся событий на Куликовом поле, в котором, как известно, фигурируют бывший замначальника одесского главка МВД Фучеджи, экс-начальник управления ГСЧС Боделан и многие другие», — заявил Д. Головин.

Кроме того, главный одесский полицейский считает, «дело 2 мая», расследование некоторых эпизодов которого поручено Следственному управлению ГУ НПУ, «знаковым».

«Ход следствия находится под моим контролем, каждый промежуток времени заслушиваем и.о. начальника Следственного управления Сергея Шайхета и руководимой им следственной группы, в составе которой работают пять опытных сотрудников, а также группа оперативников. Чувствуем поддержку в расследовании этого дела со стороны руководства облуправления СБУ и облпрокуратуры.
Приходится учитывать, что многие улики утрачены в том же 2014 году, когда расследование вели привлеченные сотрудники МВД из других областей. Тем не менее, оставшиеся улики, документы наши следователи по крупицам собирают», — говорит он.

Раскрывать подробности расследования начальник одесской полиции не считает нужным, т.к. «утечка информации может быть использована разными силами в стране и за рубежом с целью спекуляций на этой трагедии».

«Мы исходим из того, что спешить с расследованием во вред качеству не следует: лишь при таких условиях возможно объективное раскрытие ключевых эпизодов этого резонансного дела. Мы же видим, как трудно продвигается рассмотрение в Малиновском райсуде Одессы быстро завершенного уголовного дела по событиям в районе Греческой площади», — заключил Д. Головин.

Напомним, что пятеро заключенных, обвиняемых по «делу 2 мая», находятся в СИЗО уже более двух с половиной лет.

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