C 1 февраля одесситам придётся платить штрафы по-новому

Наряду с ростом минимальной зарплаты до 3200 грн в Украине выросли и штрафные санкции за нарушение трудового законодательства.

Как сообщает Одесса.net, за выплату зарплаты «в конверте» работодатель сегодня заплатит 320 тыс. грн.

Если предприниматель откажет в допуске к документации чиновникам, которые следят за исполнением трудового законодательства, его накажут на 9600 грн.

Отмечается, что штраф за использование нерастаможенного авто может составить 618 тыс. грн — именно столько заплатил в прошлом году житель Одесской области за то, что ездил на Volvo из Иордании. Суд постановил, что водитель обязан заплатить 300% от стоимости растаможивания, сумма которого зависит от объема двигателя, его типа, возраста машины.

Что интересно, за жестокое обращение с животными, к примеру, владелец заплатит максимум 357 грн.

Такие перекосы в размере штрафов за наказания есть и в других странах. Например, во Флориде (США), если автомобилист собьет пешехода, он должен заплатить штату $69,5, зато выброшенный на обочину шоссе мусор обойдется в $500.

А в Сингапуре за переход дороги в неположенном месте платят 100 сингапурских долларов (чуть больше 1900 грн), а за жевание жвачки (она запрещена в государстве) потянет уже на тысячу (19 тыс. грн).

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