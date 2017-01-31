АнонсыОдесские новости 31.01.2017 20:34
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Творчество Исаака Бабеля проиллюстрируют юные одесситы

22 февраля в Одесском историко-краеведческом музее начнется выставка детских рисунков по мотивам творчества Исаака Бабеля.

Посмотреть на восприятие творчества известного одессита глазами малышей можно будет до 22 марта.

Выставка под названием «Мне это рассказал Исаак Иммануилович…» начнется в 15:00.

«Авторы работ — ученики арт-студии Клавдии Боголюбовой. Они проиллюстрировали «Одесские рассказы» Исаака Бабеля, которые педагог читала им вслух во время занятий. Первых зрителей дети встретят в собственноручно изготовленных из папье–маше масках героев бабелевских рассказов Бени Крика, Двойры, Цили и других», — сообщает издание Таймер.

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