Главные новостиОдесские новости 31.01.2017 19:47
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Пешеходное движение по Потёмкинской лестнице в Одессе закрыто до 1 мая

C 31 января для завершения ремонтно-реставрационных работ движение пешеходов по Потёмкинской лестнице будет закрыто до конца апреля.

Как сообщает официальный сайт города Одесса, движение пешеходов по Потёмкинской лестнице временно прекращается «в связи с технологической необходимостью, а также для безопасности одесситов и гостей города при проведении ремонтно-реставрационных работ».

Сегодня рабочие перекрыли проходы на лестницу со стороны Приморского бульвара и улицы Приморской. 125

Ранее работы на лестнице велись поэтапно с учетом возможности беспрепятственного передвижения пешеходов в выделенной зоне. В огражденной части лестницы работы по гранитной облицовке выполнены на 70% с заменой подосновы и устройством гидроизоляции под гранит.

В связи с сильными морозами с 29 декабря 2016 года работы на Потемкинской лестнице были приостановлены, а с 25 января 2017 года возобновлены с использованием так называемых «тепляков» — передвижных палаток, позволяющих производить необходимые работы в любых погодных и температурных условиях с соблюдением технологии консервации непосредственно самих работ и материалов.

Передвижение пешеходов по лестнице будет закрыто до конца апреля 2017 года: в этот период планируется завершить работы по облицовке парапетов и лестничных площадок Потёмкинской лестницы новым гранитом и работы по реставрации ступеней из старого гранита с установкой их на прежние места.

Фото: Одесса

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