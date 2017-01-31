Одесские новости 31.01.2017 16:50
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Мэр Одессы встретился с руководителем Администрации морпортов Украины

30 января 2017 года в одесской мэрии состоялась рабочая встреча Одесского городского головы Геннадия Труханова с исполняющим обязанности главы государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Райвисом Вецкагансом.

Как отмечает официальный сайт города Одесса, стороны обсудили завершение реконструкции здания морского вокзала и его эффективное функционирование, строительство дороги Хаджибей-2, реконструкцию износившегося коллектора, проходящего под Приморской улицей, Деволановским спуском и Таможенной площадью.1K6A82291K6A8341

В перечне обсуждаемых проблем был также вопрос о передаче из собственности порта на баланс города здания детского садика по улице Генерала Петрова, не функционирующего с конца 90-х годов, и детского оздоровительного лагеря по улице Долгой для приведения их в надлежащий вид и дальнейшего использования по назначению.

По результатам встречи было принято решение о создании контактной группы для анализа предложений и выработки совместных решений по направлениям. 111

«Одесский порт – это градообразующее предприятие, его история неразрывно связана с историей города. Я рад, что сегодня у нас есть диалог с новой администрацией. Уверен, это новая страница наших взаимоотношений, от которых в итоге выиграют все – и Одесса, и порт, и Украина», — резюмировал Геннадий Труханов.

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