Мэр Одессы встретился с руководителем Администрации морпортов Украины

30 января 2017 года в одесской мэрии состоялась рабочая встреча Одесского городского головы Геннадия Труханова с исполняющим обязанности главы государственного предприятия «Администрация морских портов Украины» Райвисом Вецкагансом.

Как отмечает официальный сайт города Одесса, стороны обсудили завершение реконструкции здания морского вокзала и его эффективное функционирование, строительство дороги Хаджибей-2, реконструкцию износившегося коллектора, проходящего под Приморской улицей, Деволановским спуском и Таможенной площадью.

В перечне обсуждаемых проблем был также вопрос о передаче из собственности порта на баланс города здания детского садика по улице Генерала Петрова, не функционирующего с конца 90-х годов, и детского оздоровительного лагеря по улице Долгой для приведения их в надлежащий вид и дальнейшего использования по назначению.

По результатам встречи было принято решение о создании контактной группы для анализа предложений и выработки совместных решений по направлениям.

«Одесский порт – это градообразующее предприятие, его история неразрывно связана с историей города. Я рад, что сегодня у нас есть диалог с новой администрацией. Уверен, это новая страница наших взаимоотношений, от которых в итоге выиграют все – и Одесса, и порт, и Украина», — резюмировал Геннадий Труханов.

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