Одесситы празднуют католическое Рождество

25 декабря весь католический мир празднует Рождество Христово.

Рождество — один из крупнейших и самых торжественных христианских праздников.

Библейская история рассказывает: во время царствования в Иудее Ирода, который подчинялся власти Рима, римский император Август издал приказ сделать в подчиненной ему земле иудейской всенародную перепись. Согласно этому, каждый иудей должен был записаться там, где жили его предки. Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова, поэтому отправились из Назарета, где они в ту пору жили, в город Давидов — Вифлеем. Придя в Вифлеем, они нигде не могли найти пристанища — все дома, гостиницы города были заняты из-за огромного скопления людей. Поэтому они остановились за городом, в пещере, куда пастухи загоняли в непогоду скот. В этой пещере ночью у Пресвятой Девы Марии родился Младенец — Сын Божий, Христос Спаситель мира. Она спеленала Божественного Младенца и положила Его в ясли, куда клали корм для скота. Богомладенец тихо спал на сене в яслях убогого вертепа, а весь окружающий мир уже изменился. Новая яркая звезда появилась на небе и повела трех волхвов (мудрецов) с востока к Иисусу. Ангел сошел на поля Вифлеемские, и удивленные пастухи поспешили поздравить дитя Божие.

Еще во времена Франциска Ассизского (примерно с 1223 года) в католических храмах на Рождество существует обычай устанавливать для поклонения верующих ясли с фигуркой Христа. С тех пор в Европе распространился обычай устраивать во время Рождественских праздников такие ясли с куклами — Ребенка Иисуса, Марии, Иосифа, пастухов, Трех царей (волхвов) — в церквях и собственных домах. В Украине эта традиция получила название вертеп — «пещера» на древнерусском языке.

Сначала Рождество Христово отмечалось 6 января вместе с Крещением и Богоявлением, и только в IV веке было перенесено на 25 декабря. Иерусалимская, Грузинская, Украинская (православная и греко-католическая), Сербская и Русская православные церкви, а также старообрядцы празднуют Рождество Христово 25 декабря по юлианскому календарю (то есть 7 января). Армянская церковь по старинке Рождество Христово празднует 6 января.

Кроме католиков и протестантов, Праздник Рождества отмечают также и связанные с ними религиозные направления, которые придерживаются церковной хронологии по Григорианскому календарю. В частности, Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий.

В целом, 25 декабря Рождество отмечают жители Западной Европы, Северной и Южной Америки, Австралии, стран Африки и Азии. В более чем 140 странах это государственный праздник.

Празднование Рождества завершается 1 января, когда отмечается День Пресвятой Богородицы.

Президент Украины Петр Порошенко поздравил христиан западного обряда с Рождеством Христовым.

Текст поздравления размещен на официальном сайте Президента.

Сегодня, 25 декабря, в одесской Кирхе в 10 утра началось Рождественское богослужение, в 12:00 пройдёт концерт «Юные скрипачи Одессы», в 14:00 — Рождественский мастер-класс для детей, а в 18:00 — Рождественская молитва и органный концерт. В Кафедральном соборе Св. Павла (Кирха) с 10 до 22.00 будет работать традиционная Рождественская ярмарка.

Редакция Одесса News поздравляет все верующих с Рождеством Христовым и желает мира, семейного тепла и веселых праздников.

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