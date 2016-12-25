Крупная авария в 80 км от Одессы

24 декабря в Одесской области из-за сложных погодных условий на трассе столкнулись 10 автомобилей.

Об этом сообщает сайт «ДТП».

«Около 11 часов на Одесской трассе из-за сложных погодных условий (гололед, туман) произошло столкновение около 10 автомобилей, среди которых как легковые, так и грузовики», — говорится в сообщении.



ДТП произошло в 80 км от Одессы, недалеко от Червонознаменки. Один из автомобилей вылетел с трассы и оказался на поле, за обочиной.

Как сообщают очевидцы, образовался затор, растянувшийся на 20 километров.





Подробности аварии уточняются.

Фото: ДТП

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