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Одесские новости 25.12.2016 09:04
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Крупная авария в 80 км от Одессы

24 декабря в Одесской области из-за сложных погодных условий на трассе столкнулись 10 автомобилей.

Об этом сообщает сайт «ДТП».

«Около 11 часов на Одесской трассе из-за сложных погодных условий (гололед, туман) произошло столкновение около 10 автомобилей, среди которых как легковые, так и грузовики», — говорится в сообщении.
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ДТП произошло в 80 км от Одессы, недалеко от Червонознаменки. Один из автомобилей вылетел с трассы и оказался на поле, за обочиной.

Как сообщают очевидцы, образовался затор, растянувшийся на 20 километров.
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Подробности аварии уточняются.
Фото: ДТП

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