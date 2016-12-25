Крупная авария в 80 км от Одессы

24 декабря в Одесской области из-за сложных погодных условий на трассе столкнулись 10 автомобилей.
Об этом сообщает сайт «ДТП».
«Около 11 часов на Одесской трассе из-за сложных погодных условий (гололед, туман) произошло столкновение около 10 автомобилей, среди которых как легковые, так и грузовики», — говорится в сообщении.
ДТП произошло в 80 км от Одессы, недалеко от Червонознаменки. Один из автомобилей вылетел с трассы и оказался на поле, за обочиной.
Как сообщают очевидцы, образовался затор, растянувшийся на 20 километров.
Подробности аварии уточняются.
Фото: ДТП