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Одесские новости 25.12.2016 15:31
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Кому отключат воду в Одессе 26 декабря

26-27 декабря в связи с проведением работ на водопроводе будет отключена вода в некоторых пригородах Одессы.

Филиал «Инфоксводоканал» доводит до сведения жителей города и области, руководителей предприятий и организаций, что в связи с необходимостью выполнения работ на ул.Европейская, 1, 26 декабря с 17:00 до 22:00 27 декабря 2016 года будет прекращена подача воды потребителям таких улиц города: Полевая, Молодежная, Урожайная, Солнечная, 2-й Аэропортовский переулок, а также ЖК «Седьмое Небо», ТЦ «Эпицентр», ТЦ «Метро», ТЦ «6-й элемент».

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